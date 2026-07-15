Farnesina, Tajani a Madrid al “Foro Libertas” con i leader dell’America Latina

ROMA (ITALPRESS) - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interverrà oggi a Madrid all'apertura del "Foro Libertas", organizzato dal Partito Popolare Europeo (PPE) nell'ambito delle cel...

ROMA (ITALPRESS) - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interverrà oggi a Madrid all'apertura del "Foro Libertas", organizzato dal Partito Popolare Europeo (PPE) nell'ambito delle celebrazioni per il suo cinquantesimo anniversario.

Il Forum, alla sua prima edizione, riunisce capi di Governo, ministri, leader politici ed esponenti della società civile provenienti da Europa e America Latina per un confronto sulle sfide globali, la difesa dello Stato di diritto, la cooperazione tra Europa e Ibero-America, la libertà e il ruolo delle democrazie occidentali.

L'evento sarà aperto dal presidente del PPE Manfred Weber e riunirà oltre 60 partiti di 42 Paesi dell'UE e dell'America latina e dei Caraibi, con esponenti quali il presidente del Partito Popolare spagnolo, Alberto Nùñez Feijòo, il Primo Ministro portoghese, Luìs Montenegro, la presidente neoeletta del Perù, Keiko Fujimori, la vicepresidente della Repubblica Dominicana Raquel Peña, e il vice primo ministro del Belgio, Vincent Van Peteghem.

Saranno inoltre presenti leader e figure di riferimento delle opposizioni democratiche di Venezuela (Marìa Corina Machado), Cuba (Josè Daniel Ferrer y Rosa Marìa Payà) e Nicaragua (Juan Sebastiàn Chamorro).

Sul Venezuela, il ministro ribadirà "la vicinanza alla popolazione e il sostegno che l'Italia sta offrendo alla nuova fase di ricostruzione post-sisma, ricordando gli aiuti umanitari già inviati e gli ulteriori stanziamenti per l'assistenza agli sfollati".

Tajani nel pomeriggio parteciperà in ambasciata a un business forum; ricorderà che "l'America Latina rappresenta una delle aree prioritarie del Piano d'Azione per l'Export italiano, con le esportazioni italiane verso la regione che hanno superato i 20 miliardi di euro nel 2025, e ampie opportunità che derivano dagli accordi fra l'UE e diversi Paesi dell'America centrale e Latina, fra cui l'Accordo UE-Mercosur entrato in applicazione provvisoria lo scorso 1° maggio".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).