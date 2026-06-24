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Farmindustria, Aleotti “No a competizione tra stabilimenti italiani e indiani”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Il tema del prontuario è un tema che è stato inquadrato in maniera non corretta. La spesa farmaceutica non è assolutamente fuori controllo, al contrario si vedono proprio nel 20...

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2026 19:23
Farmindustria, Aleotti “No a competizione tra stabilimenti italiani e indiani” -
Italia
Italpress
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FIRENZE (ITALPRESS) - "Il tema del prontuario è un tema che è stato inquadrato in maniera non corretta. La spesa farmaceutica non è assolutamente fuori controllo, al contrario si vedono proprio nel 2025 dei segni di rallentamento, e quindi non va assolutamente bene immaginare una manovra sul prontuario terapeutico che rischia di penalizzare i cittadini. Questo finalmente forse si sta comprendendo, ma ancora non si è capito il danno disastroso che verrà fatto sugli stabilimenti. Non si possono mettere stabilimenti italiani in competizione con gli stabilimenti indiani. Soprattutto questo non è accettabile da parte di un organismo come Aifa che dovrebbe rappresentare lo Stato italiano". Lo ha detto la vicepresidente di Confindustria delegata al Centro Studi, azionista di riferimento e membro del board Menarini, Lucia Aleotti, a margine di una cerimonia a Firenze.

(ITALPRESS).

-foto: Ipa Agency -

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Verificato il: 24 giugno 2026

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