Si inaugura oggi al Civico111 "Inhabiting Gesture, Territory and Matter”

Gela.Oggi pomeriggio, alle ore 19, al Civico 111 si terrà l’inaugurazione del Padiglione Lituania di “Countless Cities 2025. La Biennale delle Città del Mondo”, ideata e promossa da Farm Cultural Park.

Le artiste e gli artisti del “Collective Way”, gruppo multidisciplinare con base a Vilnius, capitale lituana, sveleranno le opere e le installazioni di “Inhabiting Gesture, Territory and Matter”. Il progetto esplora la connessione tra gesto, territorio e materia, trasformando lo spazio espositivo in un luogo di riflessione e incontro. Una grande serata all’insegna dell’arte, della cultura e della bellezza, per scoprire insieme visioni e suggestioni dal cuore della Lituania.