Farello, niente acqua dai rubinetti e cesti dei rifiuti ormai colmi

"L'amministrazione comunale non può pensare di occuparsi della manutenzione e della pulizia dei cimiteri solo nei giorni della festività dei defunti", dice il consigliere

Gela. Nel cimitero Farello continuano i disagi per chi si reca in visita ai cari defunti. I rubinetti per l'acqua sono a secco in tutta l'area nord del cimitero. È possibile usufruirne solo in quelli a sud. "Non è una situazione che possa ritenersi soddisfacente - dice il consigliere comunale Antonella Di Benedetto - quello dell'acqua che c'è solo in una parte del cimitero è un disservizio da risolvere immediatamente". Il consigliere segnala inoltre la presenza di contenitori per i rifiuti colmi all'inverosimile. "È lampante - spiega ancora - basta recarsi a Farello per accorgersene. L'amministrazione comunale non può pensare di occuparsi della manutenzione e della pulizia dei cimiteri solo nei giorni della festività dei defunti".