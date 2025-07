Farello, i loculi non bastano: progetto per realizzarne altri, "altrimenti sepolture a rischio"

Negli scorsi mesi, il sindaco Di Stefano non ha escluso che possa essere ripresa la via di un intervento di ampliamento di Farello, attraverso un eventuale project financing, con l'intervento di privati

Gela. Neanche i loculi realizzati nell'ultima fase sono sufficienti. Nel cimitero Farello, l'emergenza è sempre dietro l'angolo. L'amministrazione comunale, attraverso il settore lavori pubblici, non ha altre strade. È stata disposta la realizzazione di nuovi loculi. La progettazione esecutiva è stata affidata agli uffici interni a Palazzo di Città. Serve però una progettazione specialistica per le strutture. Così, è stato assegnato un incarico a un professionista esterno. Circa sessantamila euro, attraverso il sistema Mepa. La scelta è ricaduta sull'ingegnere Salvatore Cacioppo. Nel provvedimento, si sottolinea che c'è forte preoccupazione per la carenza di loculi e con i numeri attuali non si potranno garantire le sepolture per gli anni 2026 e 2027. Negli scorsi mesi, il sindaco Di Stefano non ha escluso che possa essere ripresa la via di un intervento di ampliamento di Farello, attraverso un eventuale project financing, con l'intervento di privati.