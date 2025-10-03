Farello, commissioni e assessori hanno effettuato sopralluogo: "Indicate principali criticità"

Visita a Farello per verifiche

Gela. Sopralluogo, questa mattina, della commissione consiliare ambiente e di quella affari generali all'interno del cimitero Farello. C'erano gli assessori Giuseppe Fava e Luigi Di Dio e il geometra Scudera, del settore ambiente ufficio cimiteri. "Il sopralluogo ha avuto l’obiettivo di verificare lo stato generale della struttura e di raccogliere segnalazioni sulle principali criticità che affliggono il sito. Durante la visita, i consiglieri hanno annotato e illustrato agli assessori le diverse problematiche. Alla luce della limitata disponibilità di fondi destinati alla manutenzione dei cimiteri cittadini, abbiamo deciso di dare priorità assoluta agli interventi di messa in sicurezza, ritenuti indispensabili per garantire l’incolumità dei cittadini e il rispetto dei luoghi di culto. Durante i controlli, è stata confermata la presenza di acqua nei rubinetti collocati lungo il perimetro, elemento fondamentale per consentire ai visitatori di curare le tombe dei propri cari. Le commissioni hanno annunciato l’intenzione di monitorare costantemente la situazione e di sollecitare l’amministrazione affinché vengano attivati, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi mirati per restituire decoro e funzionalità al cimitero Farello", spiegano i presidenti Floriana Cascio e Giovanni Giudice.