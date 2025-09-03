"Faraci governa per dividere, ho sbagliato a sostenerlo", Lo Forte: "Manager Asp lavora con i fatti"

Lo Forte non accetta le valutazioni espresse dal primo cittadino mazzarinese

Mazzarino. Le polemiche, pesanti, intorno allo stato della sanità locale, si sono evidentemente estese, anche a seguito delle parole del sindaco di Mazzarino, Domenico Faraci, che si è detto vicino al pensiero espresso dal primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano e dall'assessore Filippo Franzone, molto critici verso la gestione del manager Ficarra. Faraci ha messo in luce, in maniera ancor più netta, il ruolo politico del direttore generale Asp, riferendosi pure a consiglieri comunali come Franco Lo Forte, che però non accetta le valutazioni del primo cittadino mazzarinese. “In trent’anni di attività politica ho sempre creduto che il potere fosse un mezzo, non un fine. Eppure, mi sono dovuto ricredere: ci sono persone che, una volta conquistato il potere, mostrano la loro vera natura. Io chiedo scusa ai cittadini per aver contribuito a farlo votare. Ho creduto che fosse una persona capace, ho pensato che la sua intelligenza si sarebbe tradotta in buona amministrazione. Mi sbagliavo. E quando un uomo di politica si accorge di avere sbagliato deve avere l’umiltà di dirlo pubblicamente. La verità è che questa amministrazione non ha governato per unire, ma per dividere. Non ha costruito, ma ha epurato. Non ha guidato il Comune, ma lo ha svuotato, riducendolo a un corpo senz’anima. Ed eccoli, i consiglieri che si piegano al gioco del sindaco manovrato: invece di occuparsi dei problemi reali della comunità, trasformano la sanità che è un diritto dei cittadini in un’arma di battaglia politica. In questa vicenda, però, non posso tacere su un punto: il direttore generale dell’Asp, ha lavorato e i fatti lo dimostrano. Certo, molto resta ancora da fare, ma è indiscutibile che negli ultimi mesi si siano registrati segnali concreti di attenzione verso il nostro territorio. Per questo auspico che la diatriba con il sindaco di Gela non degeneri in una guerra personale, ma si trasformi in collaborazione istituzionale. La sanità non è un campo di scontro, ma un terreno di responsabilità condivisa. Solo unendo le forze possiamo garantire ai cittadini ciò che meritano: servizi migliori e più efficienti. Io non sarò complice di giochi di potere. Sarò sempre dalla parte dei cittadini, perché non è a un uomo che dobbiamo fedeltà, ma a un’intera comunità”, riferisce in una nota.

In foto il consigliere comunale Franco Lo Forte