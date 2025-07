False informazioni per accedere al reddito di cittadinanza, assolto un giovane

E' stato assolto, al termine del procedimento penale

Gela. Dichiarò, falsamente, di essere in Italia da oltre dieci anni, così da poter accedere al beneficio del reddito di cittadinanza. Un giovane gambiano, che ha vissuto in città, è stato assolto a conclusione del dibattimento avviato a suo carico. Sulla base degli accertamenti, è emerso che ottenne, senza averne diritto, non più di duemila euro. Per il giudice Martina Scuderoni, sono maturati gli estremi della “tenuità del fatto”, così come indicato peraltro dal difensore, l'avvocato Giulio Bennici, che comunque ha escluso l'intenzione, da parte dell'imputato, di aggirare la normativa in materia. E' stato assolto, al termine del procedimento penale.