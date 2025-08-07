L’ex giocatore, che ha appeso gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza da allenatore-giocatore della Vigor, guiderà il Santa Croce nel torneo di Promozione.

Gela. Dopo aver guidato la Vigor Gela nelle doppie vesti di allenatore e giocatore, Fabio Campanaro riparte dalla panchina del Santa Croce, militante nel torneo di Promozione. In carriera, il centrale difensivo ha collezionato oltre 400 presenze tra Serie D, Eccellenza e Promozione, vestendo casacche prestigiose. Su tutte quelle di Gela, Nissa, Sancataldese e Acireale. Ecco le prime dichiarazioni del gelese da nuovo tecnico del sodalizio biancazzurro: “Ho accolto la chiamata del Santa Croce con molto piacere. Sono entusiasta di allenare un club storico come questo e metterò energia e professionalità per fare bene. La mia sarà una squadra che lotterà sul campo per tutti i novanta minuti e cercherà di onorare al massimo questa maglia”.