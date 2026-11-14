Ritardi Ex mercato ortofrutticolo, riqualificazione a rilento: cantiere fermo

Diversi residenti, ancora una volta, segnalano l'assenza totale di attività

Gela. Partito per primo ma non ancora concluso. E' il paradosso del cantiere per la riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo, a Giardinelli. Mentre gli ultimi cantieri finanziati con il sistema “Qualità abitare” (fondi Pnrr), ancora in corso, seppur faticosamente vanno verso la possibile conclusione, per l'ex mercato la parola finale sembra piuttosto lontana, con il rischio di rimanere incompleto, nel cuore di una delle zone più transitate della città. Diversi residenti, ancora una volta, segnalano l'assenza totale di attività. Operai non se ne vedono e nonostante le diverse varianti in corso d'opera, la ripresa a pieno regime non sembra dietro l'angolo. Gli uffici comunali del settore lavori pubblici, che hanno in carico tutta la programmazione Pnrr e i relativi cantieri, monitorano le opere ancora non ultimate ma per l'ex mercato ortofrutticolo i tempi non appaiono, allo stato, così brevi.