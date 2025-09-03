Ex Irmes, dieci rimasti senza occupazione: mancano anche gli ammortizzatori sociali

Per i dieci rimasti fuori la situazione generale è molto difficile

Gela. Da mesi, non riescono a trovare una ricollocazione né a ottenere le somme della cassa integrazione, unica possibilità di sostentamento, in questo periodo. Sono una decina gli ex operai Irmes che stanno attraversando una fase molto difficile. Gli altri ex colleghi di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti dalle parti dopo la crisi definitiva dell'azienda, sono stati assorbiti da società dell'indotto di Eni, dove la stessa Irmes ha portato avanti cantieri per diversi anni. Per i dieci rimasti fuori, invece, la situazione generale è molto difficile, senza occupazione e senza ammortizzatori sociali.

In foto una protesta dei lavoratori Irmes