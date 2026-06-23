Ex Irmes, da più di un anno operai attendono cassa integrazioni e arretrati

L'azienda andò incontro a una repentina crisi e i lavoratori, impegnati nell'indotto Eni, si videro costretti a una lunga mobilitazione

Gela. Da oltre un anno attendono, in molti casi, il pagamento della cassa integrazione e quello di crediti da lavoro, acumulati nel tempo. Per gli operai ex Irmes il capitolo non è ancora chiuso. “C'è chi aspetta somme dovutegli e mai ricevute, da più di un anno – fanno sapere – non è possibile che altri colleghi siano stati pagati e invece non si riesce a completare per chi è rimasto con tanti arretrati”. Ancora una volta, gli operai guardano in direzione di Inps. “I ritardi sono enormi e non riusciamo a capire quale possa essere il problema – aggiungono – perché Inps non versa tutto ciò che ci spetta”. L'azienda andò incontro a una repentina crisi e i lavoratori, impegnati nell'indotto Eni, si videro costretti a una lunga mobilitazione. In gran parte, sono poi stati riassorbiti da altre società.