Ex Irmes, "cassa integrazione bloccata da mesi mai percepito le somme che ci spettano"

Gli ex Irmes pongono la questione, in attesa che l'iter venga sbloccato

Gela. La loro vicenda occupazionale, per mesi, è stata assai travagliata. Gradualmente, gli ex operai Irmes stanno trovando ricollocazione, in primis alle dipendenze di Telelettra, società che mantiene il contratto nell'indotto della bioraffineria. C'è ancora chi attende di essere riassorbito ma, più in generale, tutti i lavoratori ex Irmes, a oggi, non hanno ottenuto le somme della cassa integrazione. “Parliamo di spettanze che erano previste da febbraio scorso ma non abbiamo mai percepito – fanno sapere – se ci sono lavoratori ex Irmes che sono stati riassorbiti da Telelettra e fortunatamente percepiscono una regolare retribuzione, c'è però chi non è stato ancora ricollocato e di conseguenza non percepisce nulla ormai da mesi. Non capiamo perché le somme della cassa integrazione, da febbraio, non sono mai state erogate. E' un danno enorme per i lavoratori e per le loro famiglie, che devono fare fronte a impegni economici”. Per questa ragione, gli ex Irmes pongono la questione, in attesa che l'iter venga sbloccato.

In foto una protesta degli operai ex Irmes