Ex Irmes, "ancora oggi non riusciamo ad avere da Inps i nostri soldi"

Il fallimento della società fu dichiarato giudizialmente lo scorso anno

Gela. La loro esperienza alle dipendenze della società Irmes, già impegnata anche nell'indotto della bioraffineria di contrada Piana del Signore, termino' a causa del fallimento aziendale, dichiarato un anno fa. Ancora oggi, però, oltre quaranta lavoratori, nel frattempo in gran parte ricollocati in altre società, non sono riusciti a ottenere le somme, che gli spettano, soprattutto dei rispettivi tfr. "È Inps che deve erogarci i nostri soldi - fanno sapere alcuni operai ex Irmes - ma non riusciamo ad averli. Ciò che dispiace molto è il fatto che questi ritardi si registrano solo per noi lavoratori della provincia di Caltanissetta. Colleghi di altre province, da Agrigento e fino a Catania, hanno ottenuto quello che giustamente gli spetta. Anche noi riteniamo di avere gli stessi diritti ma evidentemente c'è qualcosa che non va. Aspettare all'infinito, sapendo che quei soldi sono frutto del nostro lavoro, non è dignitoso". Parallelamente, va avanti l'attività successiva al fallimento aziendale, affidata a un professionista nominato dal giudice del tribunale gelese.