Ex comunità Incontro diventerà centro per l'autismo: struttura a un'associazione

Gela. L’area in cui sorgeva la Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini è stata assegnata ad una associazione di volontariato Onlus. Nei giorni scorsi presso la stanza del Segretario Generale Giovanni Curaba, la firma sul contratto di sub comodato gratuito alla Croce Azzurra Odv Onlus alla presenza dell’assessore alla Salute, Filippo Franzone e di Salvo Scognamiglio. L’area, ubicata in contrada Priolo Sottano, è di proprietà Eni ma data in concessione al Comune fino al 2048.

L’associazione di volontariato dovrà occuparsi della sua totale riqualificazione, considerato che si trova attualmente in condizioni precarie. Aziende private con propri fondi e relativo progetto farà sorgere un centro diurno per autismo, fondamentale per i tanti ragazzi che oggi non trovano possibilità di svago e impegno soprattutto in orari extra scolastici e non solo.