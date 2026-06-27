Eventi, Morselli a Cavallo: "Lei stessa ha chiesto di non essere coinvolta per ragioni politiche"

L'assessore con delega Romina Morselli rimanda al mittente le considerazioni dell'esponente di Fratelli d'Italia

Gela. Gli eventi e la presentazione ufficiale del programma estivo delle iniziative hanno generato una polemica politica, dato che il presidente della commissione consiliare cultura Sara Cavallo ha lamentato il mancato invito alla conferenza stampa, tenutasi ieri in municipio. Il consigliere l'ha legato al fatto di essersi opposta all'uso delle compensazioni Eni, che finanzieranno le iniziative. L'assessore con delega Romina Morselli, invece, rimanda al mittente le considerazioni dell'esponente di Fratelli d'Italia. “Sono dichiarazioni totalmente destituite di fondamento e appaiono esclusivamente strumentali. La commissione consiliare cultura è stata costantemente coinvolta nel percorso di costruzione del programma degli eventi estivi. Più volte sono stata convocata per illustrare le iniziative e, in diverse occasioni, sono stata io stessa a chiedere di essere ascoltata, proprio per garantire il massimo confronto istituzionale. La presidente della commissione aveva già espresso, mesi fa, una posizione politica di netto dissenso rispetto alla programmazione degli eventi estivi e alle scelte dell’amministrazione. Una posizione certamente legittima, ma che nulla ha a che vedere con il mancato invito alla conferenza stampa. Poche settimane fa – dice Morselli - avevo personalmente manifestato il desiderio di averla presente alle iniziative istituzionali e, in quella circostanza, mi è stato riferito chiaramente di non interpretare come un’offesa la sua eventuale assenza, poiché la posizione del suo partito l’avrebbe portata a non partecipare agli eventi promossi dall’amministrazione. I fatti, del resto, sono facilmente dimostrabili. In passato la presidente è sempre stata invitata alle iniziative organizzate dall’assessorato, persino a partecipare ai video promozionali degli eventi cittadini. È stata invitata agli appuntamenti della scorsa estate, agli eventi natalizi e perfino alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Inviti documentabili ai quali, nella maggior parte dei casi, non ha dato seguito. Per questo motivo appare del tutto pretestuoso sostenere oggi che vi sia stata una volontà di esclusione, quando era stata la stessa presidente ad anticipare che non avrebbe preso parte agli eventi dell’amministrazione. Ricordo inoltre di averle chiesto di farsene promotrice, quale presidente della commissione, proposta che non è stata accolta”. Morselli invece sottolinea il lavoro comune condotto con la commissione. “Desidero invece ringraziare tutti gli altri componenti della commissione consiliare cultura per il confronto serio, costruttivo e rispettoso che abbiamo avuto in questi mesi. Il dialogo istituzionale non è mai mancato e continuerà a essere un principio fondamentale del mio operato. Respingo pertanto con fermezza – conclude - ogni ricostruzione diversa dalla realtà, perché alimentare polemiche prive di fondamento non rende un servizio alle istituzioni né tantomeno alla città, che oggi merita di parlare dei risultati raggiunti e delle opportunità offerte dal programma estivo, anziché di sterili strumentalizzazioni politiche”.