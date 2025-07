Eventi estivi, giunta ha varato il cartellone delle iniziative: "Segnale importante, rilanciamo tante aree della città"

Il cartellone degli eventi estivi è stato definito dall'amministrazione comunale

Gela. La giunta ha dato il via libera al cartellone degli eventi estivi, quasi totalmente coperto con i fondi varati nella legge finanziaria regionale, su iniziativa del parlamentare Ars Nuccio Di Paola. Sono stanziamenti fondamentali per l'ente che versa in una condizione di dissesto. Eventi e manifestazioni, nella rassegna estiva, verranno ufficialmente presentati martedì prossimo, durante una conferenza stampa. Di fatto, la stagione delle iniziative in città prenderà il via sabato con la notte bianca, in centro storico. “Aver approvato il cartellone estivo a giugno, rispetto a quanto normalmente è accaduto, anche nel recente passato, è già importante – dice l'assessore Romina Morselli – vogliamo dare lustro alla città e fare in modo che tante zone possano essere riscoperte”. Proprio sul decoro del centro storico e di altre aree, dove verranno tenuti eventi e non solo, fa affidamento l'amministrazione. “Gli eventi, la musica, la cultura, coinvolgono la città e chi arriva appositamente per assistere – continua Morselli – il nostro è un modo per dare una visione differente, grazie all'impegno di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco e del direttore artistico Francesco Barone. Divertimento e rilancio di aree troppo spesso lasciate nel dimenticatoio, sono aspetti sui quali vogliamo puntare tanto”. Con risorse limitate, c'è stato il coinvolgimento di tutte le entità che stanno nell'amministrazione. “Spero inoltre – conclude l'assessore – che associazioni, privati, club service, vogliano dare un supporto ulteriore. Noi ci siamo e con loro possiamo realizzare anche molto altro”.