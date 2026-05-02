Eventi e compensazioni, Cirignotta: "Servano per il decoro e la pulizia della città"

Per gli azzurri, viene snaturato lo spirito del protocollo d'intesa di dodici anni fa

Gela. L'opposizione di centrodestra ha preso posizione sulla decisione dell'amministrazione comunale di finanziare il cartellone degli eventi estivi attraverso una parte delle compensazioni Eni, prevista proprio per la valorizzazione della città. Lo confermano anche i forzisti. "Forza Italia esprime ferma contrarietà alla scelta dell’Amministrazione comunale di destinare 1.200.000 mila euro delle compensazioni Eni al finanziamento di feste ed eventi. Si tratta di risorse strategiche che devono essere impiegate per finalità strutturali e durature, capaci di incidere concretamente sul futuro della città. Riteniamo che tali somme debbano essere impiegate prioritariamente per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la riqualificazione di quartieri, strade e piazze. La destinazione ad iniziative contingenti rischia di disperdere fondi preziosi e di sottrarre alla comunità interventi strutturali ed essenziali", dice il segretario Vincenzo Cirignotta. Per gli azzurri, viene snaturato lo spirito del protocollo d'intesa di dodici anni fa. "È necessario concentrare le risorse finanziarie sul decoro urbano, per garantire una città pulita e ordinata. La cura del verde pubblico, la manutenzione di piazze, spazi pubblici, strade e marciapiedi, il rifacimento della segnaletica e il contrasto all’abusivismo commerciale rappresentano le principali criticità che interessano la città. Sono tanti i nodi irrisolti che richiedono risposte concrete, tempestive ed efficaci. L’attuale amministrazione, con queste scelte, sta disattendendo lo spirito del protocollo d’intesa del 2014, che prevedeva un utilizzo responsabile e lungimirante delle risorse a beneficio dell’intera collettività. Forza Italia continuerà a vigilare per assicurare una gestione seria, trasparente e corretta delle risorse finanziarie", conclude Cirignotta.