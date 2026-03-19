Eventi culturali, notti bianche e rilancio turistico: parte progetto "Gela Med Festival"

Approvato l'atto di indirizzo

Gela. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo relativo ad un avviso pubblico esplorativo per costruire il calendario degli eventi estivi 2026. Si chiama “Gela Med Festival 2026” ed è il contenitore con cui l’amministrazione vuole trasformare la città, da fine maggio a fine settembre, in un grande palcoscenico diffuso tra cultura, musica, sport e gastronomia.

Non si tratta ancora di un bando vero e proprio, ma di una fase preliminare: il Comune invita associazioni, imprese, artisti e operatori del settore a presentare proposte progettuali. L’obiettivo è chiaro: raccogliere idee, selezionare le migliori e costruire un programma capace di attrarre turisti e coinvolgere la comunità locale.

Il calendario coprirà tutti i weekend, dall’ultimo di maggio fino al 30 settembre 2026.

Uno dei punti più qualificanti è il percorso culturale “Gela Città Greca”. Gli eventi si svolgeranno in luoghi simbolo come la Colonna Dorica, le Mura Greche e il Museo dei Relitti Greci.

Qui spazio solo a proposte di alto profilo: teatro, musica classica, letture sceniche, performance artistiche e attività di divulgazione storica. Il filo conduttore dovrà essere l’identità archeologica della città, con particolare attenzione alla sua storia greca. .

Altro asse portante del festival saranno le Notti Bianche tematiche. Eventi diffusi che coinvolgeranno piazze, strade e spazi pubblici del centro storico e del lungomare.

Il format è multidisciplinare: concerti, DJ set, artisti di strada, street art, animazione urbana, degustazioni e spettacoli.

Le aree interessate vanno da Piazza Umberto a Via Pisa, fino al quartiere Buvuru, e lungo tutto il tratto del lungomare tra la Capitaneria e Macchitella.

Oltre ai grandi contenitori, il Comune apre anche a proposte singole: concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi in spiaggia, street food, moda, cabaret e iniziative tradizionali.

Le location sono diffuse in tutta la città: dal centro storico al lungomare, fino a Macchitella, Manfria e Roccazzelle. Un’impostazione che punta a coinvolgere non solo le aree centrali ma anche le periferie e le zone balneari.

Possono candidarsi praticamente tutti gli operatori del settore: associazioni culturali e sportive, enti del terzo settore, imprese, cooperative e organizzazioni artistiche.

Le proposte dovranno essere complete sotto ogni aspetto: programma, location, date, piano economico e eventuale contributo richiesto al Comune. Non solo: gli organizzatori dovranno occuparsi di tutto, dalla SIAE alla sicurezza, fino ai piani di safety e alle autorizzazioni.

Le idee saranno valutate dagli assessorati competenti e da una commissione politica e tecnica. I criteri principali: qualità artistica, capacità di attrarre pubblico, coerenza con il progetto “Gela MED” e valorizzazione del territorio.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente del Comune di Gela – Settore 6- Servizi Sociali, Demografico, Sport e Cultura via Mediterraneo n. 27 Gela.