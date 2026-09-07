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Evade dai domiciliari per rubare una borsa, arrestato un 38enne a Catania

Ad accorgersi del gesto è stata una commessa che ha allertato la polizia.

A cura di Redazione Redazione
07 settembre 2026 14:30
Evade dai domiciliari per rubare una borsa, arrestato un 38enne a Catania -
Sicilia
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CATANIA (ITALPRESS) – Evade dagli arresti domiciliari e torna a rubare, ma è stato fermato grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato. L’uomo, un catanese di 38 anni, ha sottratto una borsa da un negozio di via Etnea. Ad accorgersi del gesto è stata una commessa che ha allertato la polizia. Grazie alla descrizione fornita, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno intercettato mentre stava per confondersi tra la folla del centro. Dopo essere stato bloccato, l’uomo ha consegnato la borsa che è stata restituita al negozio.

– Foto Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 07 settembre 2026

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