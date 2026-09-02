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Europei femminili di volley, l’Italia batte la Svezia e va in semifinale

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - L'Italvolley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli Europei. Al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da L...

A cura di Redazione Redazione
02 settembre 2026 23:00
Europei femminili di volley, l’Italia batte la Svezia e va in semifinale -
Italia
Italpress
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BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - L'Italvolley di Julio Velasco approda nelle semifinali degli Europei. Al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno le azzurre battono nei quarti la Svezia guidata da Lorenzo Micelli per 3-1, con parziali di 21-25, 26-24, 25-21, 25-23. L'Italia, che aveva già battuto le scandinave durante la fase a gironi a Goteborg, centra dunque la settima vittoria in sette partite e sabato affronterà a Istanbul una fra Polonia e Olanda, quarto in programma nella giornata di domani.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 02 settembre 2026

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