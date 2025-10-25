"Europa Verde" riparte da Amato, sindaco lancia patto di centrosinistra e civico

Parte un patto di centrosinistra e civico

Gela. "Europa verde" si struttura in città e sul territorio con un gruppo dirigente che avrà come portavoce Angelo Amato (insieme a Paola Sanfilippo), già consigliere comunale che ha scelto di dare continuità a decenni di lotte ambientali condotte dal padre Emanuele Amato e da lui proseguite. A tenere a battesimo "Europa Verde", il riferimento regionale Massimo Fundaro'. L'assemblea provinciale del partito, confluito in Avs, è inoltre teatro di un patto politico e amministrativo, lanciato direttamente dal sindaco Terenziano Di Stefano e dal parlamentare Ars Nuccio Di Paola, entrambi presenti. "Sediamoci intorno a un tavolo, senza dividerci - ha spiegato Di Stefano - impegniamoci tutti, io per primo insieme al mio gruppo civico. Ci sono forze di centrosinistra e civiche che devono stare insieme, per dare un risvolto vero a temi essenziali come quelli della tutela ambientale". Di Paola ha ribadito che è arrivato il momento "di unirsi per dare un'alternativa vera al governo di centrodestra del presidente Schifani". Alla riunione di "Europa Verde", il segretario regionale Miguel Donegani ha confermato che il gruppo di "PeR" sta nell'alternativa al governo Schifani e già ieri ha spiegato che le interlocuzioni con il sindaco sono in corso. "Un campo progressista nitido e chiaro - ha riferito Donegani - chi ci vota ci delega a rappresentarlo. Il nostro avversario è il centrodestra. Dobbiamo essere alternativi anche sui temi ambientali. Dobbiamo stare insieme, Pd, M5s, Avs, civici, comunisti. Dobbiamo essere chiari. Affrontiamo i temi e il campo progressista non può dividersi. La battaglia non la possiamo fare con pezzi del centrodestra all'interno dell'alleanza". I comunisti, con il segretario Nuccio Vacca, hanno messo in risalto la natura di sinistra dell'iniziativa politica. Per i comunisti, servono "compattezza e idee chiare". Il vicesegretario cittadino del Pd Giovanni Ferro ha parlato di "concretezza" e di "un ragionamento più profondo e di sintesi". Ha fatto intendere che sui territori ci sono esperienze diverse ma serve consapevolezza anche su livelli differenti. Paolo Cafa' di "Sinistra italiana" è ritornato sulle divisioni interne che spesso hanno affossato le proposte della coalizione. "PeR", attraverso il segretario cittadino Francesco Liardo, ha rimarcato l'esigenza di un'unità nell'alternativa vera al governo di centrodestra, a Roma così come a Palermo.