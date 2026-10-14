Europa League, Spalletti avverte “Celta Vigo avversario difficile”

VIGO (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Juventus si prepara alla sfida contro il Celta Vigo in Europa League, con Luciano Spalletti che invita i suoi alla massima attenzione e Francisco Conceicao che chiede un...

VIGO (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Juventus si prepara alla sfida contro il Celta Vigo in Europa League, con Luciano Spalletti che invita i suoi alla massima attenzione e Francisco Conceicao che chiede una reazione dopo il pareggio contro il Cagliari. "Domani c'è un avversario difficile, una squadra esperta e sempre ordinata. Bisognerà essere attenti e individuare i movimenti che possono fare la differenza", ha dichiarato Spalletti alla vigilia della gara. Il tecnico bianconero ha inoltre anticipato possibili cambi di formazione: "Qualcosa dovremo cambiare", anche in considerazione dei tempi di recupero della squadra dopo la trasferta.

In conferenza stampa, l'allenatore ha sottolineato l'importanza della competizione anche per valorizzare l'intera rosa: "Questa competizione ci dà la possibilità di allargare la conoscenza della rosa, qualche calciatore diverso lo devo far giocare, è immancabile che devo far recuperare qualcuno". L'obiettivo resta quello di arrivare il più lontano possibile: "In questa Champions 2 ci sono squadre che hanno potenziale, tipo il Celta".

Sulla stessa linea Conceicao, che ha evidenziato la necessità di migliorare per trasformare le buone prestazioni in vittorie. "Se non porti a casa tre punti quando giochi bene qualcosa devi fare meglio. Sicuramente dobbiamo fare di più per raggiungere la vittoria", ha spiegato l'attaccante portoghese.

Il Celta Vigo, reduce da una buona stagione nella Liga, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare, nonostante risultati recenti non pienamente in linea con le qualità della squadra spagnola. "Contro di noi vorranno fare bene, sarà una partita difficile, dovremmo essere all'altezza", ha aggiunto Conceicao, che ha poi ribadito la fiducia nel gruppo: "Dobbiamo superare Cagliari, siamo una grande squadra. Non è facile, ma questo ci deve dare più forza".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).