Euronics festeggia il primo anno a Gela con un nuovo volantino

A dodici mesi dall’apertura, il punto vendita di via Venezia 399 traccia domani, venerdì 9 ottobre, un primo bilancio: il team sale a 17 dipendenti, si ampliano i servizi dedicati alla telefonia.

Gela. Un anno di attività, nuovi posti di lavoro, servizi che si ampliano e investimenti nel segno della sostenibilità. Il punto vendita Euronics a Gela, in via Venezia 399, celebra il suo primo anniversario e coglie l’occasione per tracciare un primo bilancio della propria presenza in città.

Dodici mesi durante i quali il punto vendita è cresciuto insieme alla sua offerta, rafforzando progressivamente la propria presenza sul territorio e ampliando sia l’organico sia i servizi a disposizione dei clienti.

Uno dei dati più significativi arriva dalla crescita dell’occupazione: ai 12 addetti alle vendite si sono aggiunti 5 nuovi lavoratori dedicati alle attività di montaggio e consegna, portando a 17 il numero complessivo dei dipendenti. Un ampliamento che accompagna l’evoluzione del punto vendita, rafforzando la presenza sul territorio e il contributo all’economia locale.

“Questo primo anniversario è per noi un traguardo importante, ma soprattutto un’occasione per guardare a quanto è stato costruito in questi dodici mesi – dichiara Emanuele Lionti, direttore commerciale Lionti –. Abbiamo investito sulle persone, ampliato i servizi e cercato di rispondere in maniera sempre più completa alle esigenze dei nostri clienti. La crescita del team è un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti, perché significa creare opportunità di lavoro e, allo stesso tempo, continuare a investire sul territorio. Vogliamo proseguire su questa strada, facendo dello store un punto di riferimento sempre più vicino alla comunità di Gela”.

Parallelamente all’organico è cresciuta anche la proposta dei servizi. All’interno dello store è oggi presente un negozio TIM, affiancato da uno sportello Vodafone partner: due presidi dedicati alla telefonia mobile e fissa che consentono ai clienti di trovare, nello stesso spazio, consulenza, assistenza, attivazioni e offerte.

Tra le novità introdotte nel corso dell’anno c’è inoltre un’area interamente dedicata ai prodotti esclusivi LEGO, pensata per appassionati, famiglie e collezionisti. Un segmento che amplia ulteriormente l’esperienza all’interno del punto vendita, aprendolo a un pubblico più trasversale.

La crescita dello store passa anche dagli investimenti sul fronte ambientale. Il punto vendita ha installato pannelli solari e adottato sistemi di illuminazione a basso consumo, puntando sull’utilizzo di energie rinnovabili e su una maggiore efficienza energetica. Interventi che inseriscono la sostenibilità nel percorso di evoluzione del punto vendita, accanto all’innovazione tecnologica e al miglioramento dei servizi.

Il primo anniversario diventa così l’occasione per raccontare dodici mesi di crescita e radicamento sul territorio, tra nuova occupazione, ampliamento dell’offerta e investimenti orientati all’efficienza e alla sostenibilità. Un primo anno che rappresenta un traguardo, ma anche il punto di partenza per continuare a crescere insieme alla città.

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