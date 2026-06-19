Euro2032: Uefa a Palermo, lo stadio Barbera si avvicina alla candidatura

PALERMO (ITALPRESS) - Nuovo passo avanti per la candidatura di Palermo a Uefa Euro 2032. Allo stadio Renzo Barbera si sono incontrati questa mattina i rappresentanti della Uefa, del Comune di Palermo,...

PALERMO (ITALPRESS) - Nuovo passo avanti per la candidatura di Palermo a Uefa Euro 2032. Allo stadio Renzo Barbera si sono incontrati questa mattina i rappresentanti della Uefa, del Comune di Palermo, del Palermo FC, di City Football Group e di Populous per fare il punto sul percorso che mira a inserire la città tra le sedi italiane della competizione.

Il confronto ha fatto seguito alla visita dello scorso marzo a Nyon, in Svizzera, dove il Comune di Palermo, il Palermo FC e Populous hanno illustrato nella sede Uefa il progetto di riqualificazione del nuovo stadio. La presenza della delegazione Uefa in città ha rappresentato un passaggio significativo, consentendo di monitorare da vicino non solo lo stato di avanzamento delle attività legate al futuro del Renzo Barbera, ma anche il contesto territoriale che accompagnerà la proposta di Palermo.

L'incontro segna così un ulteriore step in vista della formalizzazione, entro luglio 2026, della candidatura della città e dello Stadio Renzo Barbera tra le sedi italiane di Euro 2032.

- foto Palermo FC -

(ITALPRESS).