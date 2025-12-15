Euro 2032, Abodi: “Palermo in corsa, c’è la volontà per uno stadio moderno” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo sta ancora competendo per Euro2032: la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione col sindaco, la proprietà del Palermo, la società e chi si sta occupando della progettazione, a dimostrazione della volontà quantomeno di avere uno stadio moderno, in linea con le ambizioni del club e dei tifosi palermitani”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oggi nel capoluogo siciliano per visitare lo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia. IL VIDEO https://video.italpress.com/storage/news/video/2025/12/fe07fb9c2896dfdb127749e30072a83f098b2a10.mp4 -Foto IPA Agency-

