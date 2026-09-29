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Etna, ripristinate le attività di volo all’aeroporto di Catania

Ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania con effetto immediato

A cura di Redazione Redazione
29 settembre 2026 10:30
Etna, ripristinate le attività di volo all’aeroporto di Catania -
Sicilia
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CATANIA (ITALPRESS) – La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 29 settembre 2026

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