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Etna, l’aeroporto di Catania rimane chiuso sino alle ore 14

CATANIA (ITALPRESS) – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il b

A cura di Redazione Redazione
07 luglio 2026 09:23
Etna, l’aeroporto di Catania rimane chiuso sino alle ore 14 -
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CATANIA (ITALPRESS) – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14 ora locale di oggi 7 luglio.

L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Fact Check

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Fonte:

Verificato il: 07 luglio 2026

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