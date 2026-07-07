Etna, l’aeroporto di Catania rimane chiuso sino alle ore 14
CATANIA (ITALPRESS) – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il b
CATANIA (ITALPRESS) – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 6 luglio e oggi 7 luglio, permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14 ora locale di oggi 7 luglio.
L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 07 luglio 2026