Etna Forum, gran finale a Ragalna: intervista ad Ignazio La Russa

CATANIA (ITALPRESS) – Si prepara al gran finale la seconda edizione di EtnaForum, la kermesse che ha trasformato Piazza Cisterna a Ragalna nel cuore pulsante del dibattito politico, culturale e turistico nazionale. La giornata di domenica 30 agosto segner

CATANIA (ITALPRESS) – Si prepara al gran finale la seconda edizione di EtnaForum, la kermesse che ha trasformato Piazza Cisterna a Ragalna nel cuore pulsante del dibattito politico, culturale e turistico nazionale. La giornata di domenica 30 agosto segnerà l’atto conclusivo di una cinque giorni di altissimo livello istituzionale e mediatico. Il programma della giornata si aprirà alle ore 18:00 con il panel intitolato “Il processo giusto: c’è o non c’è?“. Il dibattito, moderato dal giornalista Salvatore Fazio, vedrà i contributi tecnici e politici del senatore Sandro Sisler e del pubblico ministero dott.ssa Annalisa Imparato. Segue l’intervista al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, condotta dalla giornalista Myrta Merlino, per analizzare le prospettive future della Nazione e della Sicilia.

Il panel finale “4 anni di governo: maggioranza e opposizione a confronto”, moderato dalla giornalista Myrta Merlino, concluderà i dibattiti. Un momento che vedrà salire sul palco autorevoli esponenti di tutti gli schieramenti: Mara Carfagna, Mariolina Castellone, Antonello Cracolici, Giampiero Cannella, Marco Osnato e Antonio Nicita. Dalle ore 21:00, spazio al premio Etnaforum al campione Marco Tardellii e gran finale con l’attesissimo concerto di Marco Masini, a ingresso libero, che chiuderà la manifestazione sulle note dei suoi storici successi.

-Foto locandina Etna Forum-

(ITALPRESS).