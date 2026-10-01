Esperienza e fantasia al servizio del Gela: ufficiale il ritorno di Dario Maltese

Maltese fa ufficialmente il suo ritorno al Presti, scatenando l’entusiasmo della tifoseria proprio a pochi giorni di distanza dalla prima delle due gare consecutive che si disputeranno in casa.

Gela. Pippo Romano ha il suo fantasista: il Gela riaccoglie Dario Maltese, centrocampista palermitano classe ‘92. Si tratta di un ritorno, avendo vestito la divisa biancazzurra nella passata stagione e avendo anche portato al braccio la fascia da capitano. Dopo aver iniziato la propria stagione con il Trapani - con cui ha risolto in mattinata il proprio contratto -, Maltese fa ufficialmente il suo ritorno al Presti, scatenando l’entusiasmo della tifoseria proprio a pochi giorni di distanza dalla prima delle due gare consecutive che si disputeranno in casa contro Athletic Palermo e Milazzo.

“Dopo essere stato nella scorsa stagione capitano, leader e punto di riferimento per i biancazzurri, Dario torna a vestire i colori del Gela, a seguito della risoluzione consensuale con il Trapani - scrive il club -. Centrocampista di grande esperienza e qualità, Maltese indossò quella fascia con orgoglio, vivendo insieme alla squadra e alla città una stagione intensa e diventando, partita dopo partita, uno dei volti più riconoscibili del nostro Gela. A fine stagione aveva salutato la piazza con un “arrivederci” ed esprimendo il desiderio di poter tornare. Oggi quell'arrivederci diventa realtà”.