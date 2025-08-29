Esercito, a Messina la prima donna al comando di un reparto in Sicilia

Si tratta del tenente colonnello Emanuela Alessandra Scuderi

MESSINA (ITALPRESS) – Prima volta in Sicilia per una donna al vertice di un reparto dell’Esercito. Il tenente colonnello Emanuela Alessandra Scuderi, 41 anni, catanese, ha assunto oggi il comando del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta” nella cerimonia di avvicendamento con il pari grado Angelo Lo Giudice alla caserma “Crisafulli Zuccarello” di Messina.

Alla cerimonia, presieduta dal comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, generale di brigata Pasquale Spanò, erano presenti il sindaco Federico Basile, autorità civili, militari e religiose e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.Il Reparto, recentemente insignito della Bandiera di Guerra, assicura il funzionamento logistico e delle comunicazioni del comando della Brigata “Aosta”, con unità dislocate anche a Catania, Palermo e Trapani.

