Ersu Palermo lancia “Scrivere di cinema”, laboratorio gratuito di critica cinematografica dedicato agli studenti universitari

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti universitari.

PALERMO (ITALPRESS) – In concomitanza con l’inizio dell’Anno Accademico 2026/2027, l’ERSU di Palermo e il Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, in collaborazione con UniPa, Civita Sicilia, GAM ed Efebo d’oro Film Festival, lanciano “Scrivere di cinema”, un laboratorio gratuito di critica cinematografica dedicato agli studenti universitari.

Il percorso, dal taglio estremamente pratico, esplora le dinamiche della critica moderna (web, riviste, festival) attraverso incontri con professionisti del settore, la visione di un film al 48^ Efebo d’Oro Film Festival e un contest che premierà la migliore recensione redatta dai partecipanti.

Il Presidente dell’ERSU, Giuseppe Giordano, sull’iniziativa rientrante in ERSU FESTIVAL dichiara: “L’inizio del nuovo anno accademico è il momento ideale per arricchire il proprio percorso formativo. ‘Scrivere di cinema’ offre alle nostre studentesse e ai nostri studenti un’occasione unica per sviluppare il proprio spirito critico e avvicinarsi alla scrittura professionale, rendendoli protagonisti attivi al di fuori delle aule tradizionali. Invito tutti a non perdere questa straordinaria opportunità per vivere a pieno la cultura cinematografica contemporanea”.

Le iscrizioni e il programma del laboratorio (durata complessiva di circa 15 ore): La partecipazione è aperta a tutti gli studenti universitari. La scadenza per iscriversi è fissata al lunedì 26 ottobre. È possibile registrarsi compilando l’apposito modulo al seguente indirizzo: https://forms.gle/8rMt23PuuwhC2hXB9. 27 Ottobre 2026: Primo Incontro Orario e Luogo: ore 15:00-17:00, GAM – Galleria d’Arte Moderna, Sala Conferenze, Palermo. Relatori: Maria Lombardo e Salvatore Ferlita. Modera: Paola Catania. 6 Novembre 2026: Secondo Incontro Orario e Luogo: ore 10:30-12:30, GAM – Galleria d’Arte Moderna, Sala Conferenze, Palermo. Relatori: Paolo Speranza ed Egle Palazzolo. Modera: Paola Catania. 9 Novembre 2026: Terzo Incontro (Masterclass) Orario e Luogo: ore 10:30-12:30, Cre.Zi. Plus – Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo. Relatore: Emiliano Morreale (Masterclass nell’ambito del 48° Efebo d’Oro Film Festival). Moderano: Laura Busetta e Giorgio Vasta. 19 Novembre 2026: Quarto Incontro Orario e Luogo: ore 11:00-13:00, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Culture e Società. Relatore: Luca Malavasi. Moderano: Laura Busetta e Valentina Mignano.

– Foto ufficio stampa ERSU Palermo –

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