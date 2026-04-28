Ersu Palermo, centrato l’obiettivo del 100% delle domande di borsa di studio

Il totale delle risorse per l'anno accademico 2025/2026 impegnate da Ersu Palermo per borse di studio e servizi (alloggi, ristorazione, etc) agli studenti sale così a 49,5 milioni di euro.

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione dell’Ersu Palermo assicura il diritto alla borsa di studio alla platea dei 14.900 studenti e studentesse delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica della Sicilia occidentale che hanno presentato domanda per l’anno accademico in corso e che hanno mantenuto il requisito di idoneità.

Grazie all’immissione nel bilancio dell’Ersu Palermo di ulteriori 17,9 milioni di euro da parte della Regione Siciliana, gli 8.379 beneficiari che erano in attesa riceveranno nei prossimi giorni l’assegnazione della prima rata del contributo, sommando la propria posizione ai 6.521 studenti aventi diritto, già pagati entro dicembre scorso.

Il totale delle risorse per l’anno accademico 2025/2026 impegnate da Ersu Palermo per borse di studio e servizi (alloggi, ristorazione, etc) agli studenti sale così a 49,5 milioni di euro.

Il presidente del CdA, Giuseppe Giordano, sottolinea: “Questo risultato è frutto di un gioco di squadra che ha visto un impegno straordinario del governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani. In sinergia con l’azione determinante della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, riusciamo a garantire il pagamento delle borse a tutti gli idonei. Desidero in particolare ringraziare l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, per la costante attenzione ai temi del diritto allo studio, e il dirigente generale del Dipartimento Istruzione, Vincenzo Cusumano, per la tempestiva operatività che ha consentito di trasferire le risorse necessarie. Così come un ringraziamento va a tutti i colleghi degli uffici che stanno permettendo di rispettare i tempi di pagamento”.

Il Consiglio di Amministrazione Ersu Palermo, presieduto da Giuseppe Giordano, è composto dalla professoressa Valeria Militello, eletta dai docenti, dai rappresentanti degli studenti Irene Ferrara, Giovanni Milisenda e Francesco Salatiello. Il CdA oggi ha anche dato mandato agli uffici Ersu, diretti da Ernesto Bruno, di procedere con l’erogazione della prima rata entro il 30 maggio il relativo saldo per l’intera platea dei 14.900 beneficiari entro il 15 giugno 2026.

– Foto ufficio stampa Ersu Palermo –

(ITALPRESS).