Ersu Palermo, attiva la nuova convenzione per la ristorazione studentesca a Trapani

Per Giordano si tratta di "un'importante conferma dei servizi offerti alla comunità studentesca".

TRAPANI (ITALPRESS) – “A partire da lunedì 19 ottobre sarà operativa una nuova convenzione per il servizio di ristorazione nella città di Trapani”. Ad annunciarlo è il presidente di ERSU Palermo, Giuseppe Giordano, che informa anche che “al fine di garantire una maggiore flessibilità e rispondere alle diverse esigenze degli studenti, il nuovo servizio offrirà due comode opzioni di fruizione: la consumazione in loco e la consegna a domicilio”.

Per Giordano si tratta di “un’importante conferma dei servizi offerti alla comunità studentesca”. La data di avvio del servizio rivolto agli studenti universitari UniPa del polo di Trapani e del Conservatorio Scontrino di Trapani è fissata per lunedì prossimo. Ad assicurare il servizio sarà “Sei Gradi Steakhouse” in via Palmerio Abate 10, Trapani.

La ristorazione verrà garantita agli studenti in modalità self-service e come servizio di delivery tramite l’apposita APP ERSUPALERMO.

Il locale “Sei Gradi Steakhouse”, fanno sapere da ERSU, si aggiunge così alla rete di strutture partner dell’Ente. Questa collaborazione mira a offrire agli studenti un ambiente di qualità dove poter consumare i propri pasti, garantendo standard elevati e un’offerta variegata, sottolineano da ERSU.

– Foto ufficio stampa ERSU Palermo –

(ITALPRESS).