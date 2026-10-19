Ersu, a Caltanissetta nuovo punto di consegna pasti per gli studenti universitari

Novità per la ristorazione studentesca a Caltanissetta, attivato un nuovo punto di consegna pasti

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Importante novità organizzativa per gli studenti universitari che usufruiscono del servizio di ristorazione nella città di Caltanissetta, sede del polo universitario Unipa e del Conservatorio di musica. Lo rende noto l’Ersu – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, sottolineando in una nota che, al fine di ottimizzare la rete logistica di Caltanissetta e venire incontro alle esigenze della comunità studentesca, è stata individuata e attivata una nuova struttura di riferimento per il servizio di delivery. Le modalità di erogazione seguiranno le stesse già applicate presso la residenza San Domenico.

“L’Ersu – sottolinea il presidente dell’Ente, Giuseppe Giordano – rinnova il proprio costante impegno nel garantire servizi sempre più efficienti, flessibili e vicini alle necessità degli studenti, assicurando standard qualitativi elevati e agevolando concretamente la fruizione del diritto allo studio anche sul territorio nisseno”.

Di seguito i dettagli operativi del servizio. Nuovo punto di consegna: Casa Famiglia Rosetta – Palazzo Notarbartolo di Villarosa – Piazza San Giuseppe; Giorni di erogazione: Dal lunedì al sabato; Fascia oraria: Il servizio di consegna è attivo esclusivamente per il turno di pranzo; Modalità di accesso: È richiesta la prenotazione anticipata dei pasti attraverso l’APP ERSUPALERMO, in analogia con le procedure già in vigore per la residenza San Domenico.

– foto ufficio stampa Ersu –

(ITALPRESS).