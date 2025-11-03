Erdogan “Hamas rispetta il cessate il fuoco, Israele no”

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - "Il gruppo palestinese Hamas sembra essere abbastanza determinato a rispettare l'accordo di cessate il fuoco, mentre Israele ha un pessimo record". Lo ha detto il pres...

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - "Il gruppo palestinese Hamas sembra essere abbastanza determinato a rispettare l'accordo di cessate il fuoco, mentre Israele ha un pessimo record". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in apertura della 41a sessione del Comitato permanente per la cooperazione economica e commerciale (Comcec) dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Istanbul. Israele ha ucciso oltre 200 persone innocenti dall'accordo di cessate il fuoco di Gaza e non ha fermato la sua occupazione e gli attacchi in Cisgiordania, ha detto. "Non possiamo permettere tentativi di annettere la Cisgiordania, cambiare lo status di Gerusalemme o qualsiasi tentativo di danneggiare la santità della moschea di Al-Aqsa", ha concluso Erdogan, come riporta l'agenzia governativa Anadolu.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).