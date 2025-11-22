Era accusata di calunnia a danno dell'ex marito, in appello arriva assoluzione

Una vicenda che si innesta in dinamiche successive alla fine del rapporto matrimoniale tra gli ex coniugi. Lei, un medico, era stata condannata in primo grado

Gela. In primo grado, fu condannata per calunnia a un anno e quattro mesi. Avrebbe, secondo le contestazioni, accusato l'ex marito di aggressione durante l'incontro con i figli, in modalità protetta e in sede di consultorio. Le contestazioni mosse a un medico sono cadute in appello. E' stato accolto il ricorso avanzato dal difensore dell'imputata, l'avvocato Francesco Cottone. Per la difesa, infatti, non sussistono i presupposti della calunnia. L'ex marito della donna, nel procedimento, è parte civile, assistito dal legale Domenico Maravigna. Una vicenda che si innesta in dinamiche successive alla fine del rapporto matrimoniale tra gli ex coniugi, finite al centro di altri procedimenti giudiziari.