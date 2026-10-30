Entro febbraio le primarie del Campo Largo

ROMA (ITALPRESS) - "Nella mattinata di oggi ci siamo riuniti per definire le prossime tappe della coalizione progressista. Sulla scorta di quanto anticipato la settimana scorsa, abbiamo convenuto di o...

ROMA (ITALPRESS) - "Nella mattinata di oggi ci siamo riuniti per definire le prossime tappe della coalizione progressista. Sulla scorta di quanto anticipato la settimana scorsa, abbiamo convenuto di organizzare nel mese di dicembre, mentre si discute questa pessima manovra, una mobilitazione a carattere nazionale per l'alternativa a 4 anni di governo Meloni che hanno prodotto carovita, crescita prossima alla zero e aumentato le diseguaglianze. La manifestazione sarà condivisa con le forze di opposizione e sarà aperta alle forze sociali del paese e alla società civile". Così in una nota congiunta i leader dei partiti di centrosinistra Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

"Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l'urgenza di costruire un'alternativa di Governo alla destra - concludono -. Infine abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l'obiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).