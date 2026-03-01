Enna-Gela 0-1, la diretta della partita

Sebastiano Aperi sblocca la sfida e porta avanti il Gela.

Gela. Gela di scena al "Generale Gaeta" per fronteggiare l'Enna, a tre punti dai playout e orfana del proprio top scorer Franck Tchaouna. Biancazzurri completamente rimaneggiati. Alle assenze per squalifica di Giacomarro e Giuliano si aggiungono quelle per infortunio di Maltese e Flores Heatley, oltre ai lungodegenti Martinenko e Sbuttoni. Misiti opta per il 4-2-3-1: il solito Colace a difendere i pali. A comporre la cerniera difensiva Argentati, Eguaseki, Petta e Berto. Titolari in cabina di regia Cangemi e Siino, mentre Gigante, Bollino e Tuccio agiranno alle spalle di Aperi. Torna tra i convocati l'attaccante gelese Marco Ferrigno, mentre è alla prima convocazione in biancazzurro il centrocampista niscemese Rocco Cona.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Enna: Mangano, Di Modugno, Occhiuto, Spina, Zerillo, Tchaouna, Dadic, Rossitto, Distratto, Diaz Garcia, Bamba. A disposizione: Loliva, Nastasi, Mbaye, Ruiz Tombesi, Andelkovic, Cespedes, Bellingardo, Manganaro, Gabrieli. Allenatore: Alfredo Cimino.

Gela: Colace, Argentati, Petta, Eguaseki, Berto, Siino, Cangemi, Gigante, Bollino, Tuccio, Aperi. A disposizione: Florulli, Teijo, La Rosa, Baldeh, Sinatra, Cona, Ferrigno, Camolese, De Caro. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Reti: 25' Aperi.

LA CRONACA

38' - Distratto è il più pericoloso tra le fila gialloverdi. L'esterno si accentra sul destro e scheggia il palo.

29' - Argentati ci prova a giro dalla distanza. Mangano respinge ma non riesce ad evitare l'angolo.

25' - 0-1 Gela. Sesto gol in campionato per Sebastiano Aperi. Controllo orientato a saltare un difensore dopo un passaggio di Tuccio e destro all'angolino.

18' - Primo squillo del Gela. Traversone di Gigante su cui non arriva in maniera pulita Tuccio.

17' - Diaz Garcia calcia in porta a botta sicura. Colace respinge la sua conclusione.

9' - Incursione in area di Bamba. Berto ed Eguaseki gli impediscono di calciare in porta.

7' - L'Enna si rende pericoloso da calcio piazzato. Tchaouna calcia da fuori dopo una serie di rimpalli ma la sua conclusione termina a lato.

1' - Al via la sfida allo stadio "Generale Gaeta". Dirigerà la gara Alessandro Papagno della sezione di Roma 2.