Enilive pubblica il nuovo Report di Sostenibilità e il Bilancio 2025

Nel 2025 Enilive ha confermato i propri obiettivi di bioraffinazione: raggiungere una capacità di lavorazione di 5 milioni di tonnellate di materie prime biogeniche entro il 2030.

Roma. Enilive For 2025 illustra l’impegno della società per la transizione energetica ed evidenzia le azioni messe in atto nel corso dell’anno per contribuire ad una progressiva maggiore sostenibilità, sotto il profilo ambientale, sociale ed economico delle attività di produzione, distribuzione e commercializzazione dei vettori energetici, nonché all’offerta dei servizi per la mobilità.

Nel 2025 Enilive ha confermato i propri obiettivi di bioraffinazione: raggiungere una capacità di lavorazione di 5 milioni di tonnellate di materie prime biogeniche entro il 2030, con la possibilità di produrre oltre 2 milioni di tonnellate di SAF-biojet (carburante sostenibile per l’aviazione) attraverso asset industriali che includono le bioraffinerie di Venezia e di Gela e la bioraffineria St. Bernard Renewables LLC (joint venture partecipata al 50%) in Louisiana (Stati Uniti d’America) cui si aggiungeranno altri impianti in Italia e all’estero. Il biocarburante diesel HVO prodotto a Venezia e a Gela è disponibile in quasi 1.700 stazioni di servizio Enilive in Europa e, per il trasporto marittimo, nei porti di Ravenna, Genova e Venezia. Una recente sperimentazione con MSC Cruises ha confermato che l’HVO in purezza è utilizzabile per alimentare anche i motori delle navi da crociera, generando una significativa diminuzione delle emissioni di GHG, legata all’origine rinnovabile del prodotto, pari a circa -80% rispetto all’uso del carburante tradizionale.

“Nel 2025 è stato avviato l’impianto di produzione di SAF a Gela, la cui capacità è pari a quasi un terzo della domanda prevista in Europa nel 2025 in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento ReFuelEU Aviation e sono stati avviati i lavori per la costruzione di due nuove bioraffinerie in Asia, mantenendo un’attenzione costante alle tre dimensioni ESG. È stata ampliata la rete delle stazioni di servizio in cui è disponibile il biocarburante diesel HVO, che costituisce una risposta immediata verso la transizione energetica, in quanto soluzione in grado di contribuire da subito alla riduzione, lungo la catena del valore, di emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Abbiamo lavorato anche per mantenere il nostro forte legame con la quotidianità delle tante persone che ogni giorno si fermano nelle nostre stazioni di servizio. Tutto ciò non sarebbe possibile senza l’enorme capitale di fiducia che ci riconoscono coloro che lavorano per noi e con noi, le clienti e i clienti che ci scelgono, le comunità che ci ospitano nei loro territori e le imprese con cui condividiamo rischi e obiettivi”, scrivono Stefano Ballista e Marco Petracchini, Amministratore delegato e Presidente di Enilive, nella lettera agli stakeholder in apertura del Report di Sostenibilità.

È disponibile online anche il Bilancio al 31 dicembre 2025 di Enilive, che comprende sia il bilancio consolidato, sia il bilancio di esercizio di Enilive S.p.A. Per la società, esempio del modello satellitare di Eni orientato alla creazione di valore attraverso lo sviluppo di business dedicati alla transizione energetica, il 2025 rappresenta un anno di consolidamento e crescita, in cui è stato conseguito l’obiettivo annuale di redditività, con circa 1 mld di euro di EBITDA adjusted a livello consolidato, supportato da una solida performance operativa e dalla continua ottimizzazione dei costi. Gli eccellenti risultati operativi e finanziari dimostrano l’importanza, nel percorso di transizione energetica, sia della capacità di innovazione che della disciplina finanziaria grazie alle quali è stato possibile portare avanti lo sviluppo dell’offerta di soluzioni energetiche competitive, rafforzando al contempo la leadership di Enilive nel business della bioraffinazione e accelerando la diffusione di carburanti a ridotte emissioni per i trasporti. Inoltre, nel corso del 2025, l’investitore KKR ha incrementato la propria partecipazione in Enilive al 30%: una conferma del valore della società e un acceleratore per la diversificazione energetica, la proiezione internazionale e lo sviluppo di partnership strategiche a supporto del percorso di crescita della società.