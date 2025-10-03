Eni e investimenti, dem lavorano a monotematico: "Servono certezze su occupazione"

Per i dem, c'è il rischio forte, a partire dall'indotto della bioraffineria, dell'ulteriore perdita di posti di lavoro

Gela. Negli ultimi giorni, non sono mancati gli appuntamenti istituzionali che hanno coinvolto il management di Eni, con in testa quello per l'avvio ufficiale di "Macchitella Lab". Il dialogo con l'amministrazione comunale tocca più punti, ormai da tempo. Sicuramente, nel sito locale la fase in atto è caratterizzata da una certa incertezza sugli sviluppi futuri. Sugli investimenti e su ciò che vorrà fare la multinazionale nello scenario territoriale si concentra una proposta di monotematico, alla quale lavora il gruppo consiliare del Pd. L'iniziativa è del capogruppo Gaetano Orlando ma pienamente condivisa e sostenuta dal resto del drappello democratico all'assise civica. Si punta a un dibattito pubblico, in consiglio comunale, in presenza del management delle società della multinazionale attive in città. Con la conclusione del ciclo realizzativo di "Argo-Cassiopea" per il gas, ormai in produzione, e chiusa la fase di finalizzazione dell'impianto per la produzione dei carburanti destinati all'aviazione, c'è chi inizia a vagliare gli orizzonti successivi, anzitutto in termini di occupazione. Per i dem, c'è il rischio forte, a partire dall'indotto della bioraffineria, dell'ulteriore perdita di posti di lavoro. Il gruppo del Pd, nei prossimi giorni, cercherà di coinvolgere più forze politiche rappresentate all'assise civica, sia di maggioranza sia di opposizione, di modo che ci sia una piena condivisione sulla proposta di monotematico e sui contenuti. "Non c'è nessuna primogenitura - precisa Orlando - siamo sicuramente preoccupati per ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Vorremmo un confronto aperto sulla programmazione che Eni intende definire per il sito locale". I cantieri del progetto "Argo-Cassiopea", per un lungo lasso di tempo, hanno garantito lavoro e occupazione, a maggior ragione nell'indotto. Adesso, vanno affrontate tappe differenti, nel tentativo di avere un cronoprogramma circa possibili nuovi investimenti, nella bioraffineria così come nell'upstream (che segna il passo), e ancora in ambiti ulteriori ed essenziali, come quello delle bonifiche.