Engineering, Fabio Momola nominato General Manager Business Unit Digital Solutions

ROMA (ITALPRESS) - Engineering Group annuncia la costituzione della Business Unit Digital Solutions e la nomina di Fabio Momola a General Manager, affidandogli la guida della nuova struttura. Contestu...

ROMA (ITALPRESS) - Engineering Group annuncia la costituzione della Business Unit Digital Solutions e la nomina di Fabio Momola a General Manager, affidandogli la guida della nuova struttura. Contestualmente Momola entra nel Consiglio di Amministrazione di Engineering.

La nascita della Business Unit Digital Solutions rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione del modello industriale di Engineering e si inserisce nel percorso di rifocalizzazione e riorganizzazione del business del Gruppo avviato dall'Amministratore Delegato Aldo Bisio. Un percorso che punta ad accelerare sull'Intelligenza Artificiale attraverso il lancio di IS-IA (Italy's Sovereign Intelligence Architecture), basata sul foundation model EngGPT 2, a rafforzare le piattaforme proprietarie e a consolidare il posizionamento del Gruppo nei segmenti tecnologici a più alto valore aggiunto.

A diretto riporto del CEO Aldo Bisio, Fabio Momola guiderà lo sviluppo integrato dell'offerta di soluzioni digitali del Gruppo, valorizzando le competenze verticali e le sinergie tra i diversi mercati di riferimento.

A Fabio Momola riporteranno le Business Units Enterprise, Financial Services, Eng Digital e Industries Excellence, oltre alle Support Functions Marketing, Offering & Partnership; Procurement; IT, Operations & Quality Excellence.

Con questa nuova configurazione organizzativa, Engineering rafforza il proprio assetto industriale, semplifica la governance dei mercati e delle funzioni di supporto e accelera l'esecuzione della propria strategia di crescita.

Fabio Momola entra in Engineering nel novembre 2021 come Executive Vice President. Assume la guida, in qualità di CEO, di Engineering D.HUB, Cybertech, Atlantic Technologies, ExtraRed e Crispy, tutte società del Gruppo, oltre alla responsabilità della Business Unit Eng Digital. Prima del suo ingresso in Engineering, Momola ha maturato esperienze significative in ambito finanziario e tecnologico, contribuendo ai progetti di startup di CheBanca! (Gruppo Mediobanca) e al rilancio del Gruppo Cedacri, di cui è stato Group COO ed Executive Director fino alla cessione al Gruppo ION. Accanto alla carriera manageriale, Momola svolge anche attività accademica: attualmente tiene i corsi di Project Management presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Digital Business Leadership presso l'Università & Business School Guido Carli Luiss di Roma.

-foto ufficio stampa Engineering -

(ITALPRESS).