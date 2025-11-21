Encomio ai due militari della guardia di finanza, Scuvera: "Valorizza il loro impegno quotidiano"

L'encomio concesso ai due militari della guardia di finanza

Gela. L'encomio del Comune di Mazara del Vallo ai due militari della guardia di finanzia di Gela che mesi addietro sono intervenuti per impedire un possibile incidente stradale mortale, trova il sostegno del parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Esprimo il mio apprezzamento per il riconoscimento conferito ai due finanzieri gelesi che fanno parte della scorta del procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella. Durante un intervento in autostrada hanno evitato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, agendo con competenza e sangue freddo. L’encomio ricevuto valorizza il loro gesto e il lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza e supporto alle nostre istituzioni giudiziarie. Rivolgo a entrambi le mie congratulazioni e il mio ringraziamento per la professionalità e la dedizione con cui svolgono il loro servizio", dice il deputato regionale.