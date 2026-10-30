Quotidiano di Gela

Emissione di cenere vulcanica dall’Etna, allerta rossa per l’aviazione

Prosegue l'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Il livello di allerta per l'aviazione è stato mantenuto sul codice rosso

A cura di Redazione Redazione
30 ottobre 2026 12:30
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Emissione di cenere vulcanica dall’Etna, allerta rossa per l’aviazione -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

CATANIA (ITALPRESS) – Prosegue l’emissione di cenere vulcanica dall’Etna. Il livello di allerta per l’aviazione è stato mantenuto sul codice rosso, il massimo previsto dalla scala di segnalazione, come comunicato dall’Osservatorio etneo attraverso un avviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), emesso alle 8.30 UTC di oggi, 30 ottobre. Secondo il bollettino, la nube vulcanica ha un’altezza stimata di circa 4 chilometri sul livello del mare e si sposta in direzione est. Il fenomeno è monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica. Il codice colore rosso era già in vigore nel precedente avviso e viene dunque confermato anche nell’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio etneo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 30 ottobre 2026

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela