Emissione di cenere dall’Etna, stop ai voli per tutta la giornata all’aeroporto di Catania
Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.
CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente al settore C1 e la chiusura del settore B3. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 ora locale di oggi lunedì 28 settembre. I passeggeri – sottolinea la società – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/emissione-di-cenere-dalletna-stop-ai-voli-per-tutta-la-giornata-allaeroporto-di-catania/
Verificato il: 28 settembre 2026