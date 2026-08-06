Emergenza "Vittorio Emanuele", Uil-Fp: "Ci sono carenze ma management lavora per superarle"

La posizione dell'organizzazione sindacale

Gela. Davanti all'emergenza conclamata dell'ospedale "Vittorio Emanuele" qualche colpo iniziano a batterlo anche le organizzazioni sindacali del comparto. Lo fanno i rappresentanti della Uil-Fp. "La situazione del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele" rappresenta una delle principali sfide sanitarie della provincia di Caltanissetta. Le criticità evidenziate dalla cittadinanza, dagli operatori sanitari e dalle istituzioni locali meritano la massima attenzione; tuttavia, è necessario analizzare il contesto con obiettività, distinguendo le responsabilità gestionali dai fattori che interessano l’intero servizio sanitario nazionale. Il management aziendale dell’Asp di Caltanissetta opera in un quadro caratterizzato da una carenza cronica di personale medico e infermieristico, fenomeno che si riscontra in tutte le aziende sanitarie italiane. Le difficoltà ci sono nel reperire specialisti, soprattutto nei settori dell’emergenza urgenza, dell’anestesia, radiologia e altre discipline fondamentali. In questo scenario, l’azienda sanitaria è chiamata quotidianamente a garantire la continuità assistenziale attraverso una complessa riorganizzazione delle risorse disponibili, con l’obbiettivo prioritario di assicurare la sicurezza delle cure e il mantenimento dei servizi essenziali. La direzione strategica guidata dal direttore generale Salvatore Ficarra ha adottato numerosi interventi finalizzati al miglioramento dell’assistenza, tra i quali l'attivazione di procedure concorsuali e reclutamento del personale sanitario, non ultimo le stabilizzazioni del personale infermieristico e oss e le assegnazioni dei coordinamenti sanitari e amministrativi; l'utilizzo di strumenti normativi per reperire specialisti; investimenti nell’ammodernamento tecnologico delle strutture; una collaborazione costante con l’assessorato regionale della salute per potenziare la rete ospedaliera. Le recenti interlocuzioni con la Regione Siciliana testimoniano l’attenzione istituzionale verso il presidio di Gela. Il confronto tra Asp, assessorato regionale e amministrazioni locali rappresenta lo strumento più efficace per individuare soluzioni condivise, evitando contrapposizioni che potrebbero rallentare il percorso di rafforzamento della sanità territoriale. Siamo sicuri che l'azienda continua a operare con responsabilità e trasparenza, promuovendo interventi organizzativi, assunzioni di personale e investimenti strutturali compatibilmente con le risorse disponibili e con il quadro normativo vigente", fanno sapere Giuseppe Di Fede, dirigente sindacale Uil-Fp con delega alla sanità pubblica, Tonino Grasso, segretario Uil-Fp segretario Po Gela e Gaetano Buonagrazia Rsu Uil Po Gela. "L’obiettivo prioritario di tutto il personale che presta servizio in questa azienda, rimane la tutela della salute dei cittadini. Un ringraziamento particolare va a tutti i dipendenti, medici, infermieri, Oss e personale tecnico amministrativo, che ogni giorno prestano il proprio servizio con dedizione e professionalità senza esimersi dalle proprie responsabilità, al fine di garantire un servizio efficiente all’utenza su tutto il territorio", concludono i rappresentanti Uil-Fp.