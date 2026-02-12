Emergenza frana, i presidenti dei consigli regionali: "Cooperazione con parlamento e Ue"

L'ordine del giorno è stato votato all'unanimità

Niscemi. I presidenti dei consigli regionali italiani, a conclusione della riunione straordinaria tenuta a Niscemi, hanno approvato un ordine del giorno finale. Tra i punti concordati, "una cooperazione con il parlamento nazionale per definire provvedimenti normativi in materia di prevenzione e gestione degli eventi causati da calamità naturali". Inoltre, "attraverso i nostri quattro rappresentanti nel comitato delle Regioni di Bruxelles indurre le istituzioni europee a dare attuazione a un vero e proprio corpo di protezione civile europea e attivare la clausola sociale per prevedere adeguati fondi finanziari". "Attivare un partenariato pubblico privato per favorire gli interventi di ricostruzione", è riportato nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno è stato votato all'unanimità.