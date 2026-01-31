Emergenza frana, collegamenti Niscemi-Gela: "Si potrebbe riattivare la stazione di Priolo Soprano"

La proposta in una fase emergenziale

Gela. In una fase del tutto emergenziale per Niscemi, duramente colpita dalla frana che ha determinato, tra gli altri effetti, la chiusura di due arterie viarie fondamentali, la Sp10 e la Sp12, c'è chi ritiene che vadano sfruttate infrastrutture da tempo del tutto ferme e fuori dalle reti di collegamento. E' il caso della stazione ferroviaria di Priolo Soprano, definitivamente soppressa circa vent'anni fa. “Riattivarla potrebbe dare una via di collegamento in più tra Gela e Niscemi – dice il capogruppo consiliare del Pd Gaetano Orlando – non servirebbero interventi così consistenti. Serve poco per riattivarla e potrebbe servire da collegamento, anche per i niscemesi, magari studenti, che vogliano arrivare a Gela”.