Emergenza dighe e acqua nella Piana, commissione ha ascoltato il parlamentare Scuvera

C'era l'esigenza di ottenere aggiornamenti relativi alla situazione irrigua della Piana di Gela

Gela. Ieri sera, i consiglieri della commissione agricoltura, pesca e mare, presieduta dall'esponente Iv Alberto Zappietro, hanno audito il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. C'era l'esigenza di ottenere aggiornamenti relativi alla situazione irrigua della Piana di Gela. "Questo momento di confronto ha evidenziato l’impegno della commissione nel garantire trasparenza ed efficacia degli interventi della Regione, raccogliendo dettagli sui progressi dei lavori e le iniziative in corso, come le traverse e la messa in sicurezza delle dighe. Il lavoro della commissione si distingue per l’attenzione costante ai progetti e per la volontà di assicurare che gli investimenti pubblici siano realizzati secondo i piani stabiliti, tutelando così l’interesse della comunità e la sostenibilità del territorio. La pianificazione di ulteriori audizioni testimonia l’impegno continuo nel vigilare sull’andamento delle attività, rafforzando il controllo e promuovendo una gestione efficace delle risorse. La commissione si conferma come elemento chiave nel processo di monitoraggio, garantendo che gli interventi sul territorio siano efficaci, trasparenti e orientati al benessere della popolazione e alla tutela ambientale", fanno sapere Zappietro e i consiglieri della commissione.