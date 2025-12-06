Emergenza alloggi Iacp, Sincero: "Superare diseguaglianza, emendamento per sanare"

Il consigliere fa un appello ai parlamentari del territorio, che stanno nella maggioranza del governo regionale

Gela. L'emergenza abitativa negli alloggi Iacp non è per nulla risolta. Negli stabili cittadini, continuano a pervenire provvedimenti di sfratto ma non si riesce a mettere mano a una modifica della normativa, come sottolinea il consigliere comunale di “Una Buona Idea” Davide Sincero. “Già un mese fa avevo sollevato la questione ma a oggi il governo regionale continua a non attenzionare la problematica. A scanso di equivoci, non c'è l'intenzione di giustificare chi commette un illecito ma si vuole porre una questione di equità. Sanare le posizioni solo per chi ha commesso l'infrazione fino al 31 dicembre 2017 pone una condizione di diseguaglianza rispetto agli altri e a tal proposito ho avuto modo di interloquire con parlamentari dell'opposizione che hanno dato la loro disponibilità a votare favorevolmente – dice Sincero - consentendo anche di regolarizzare chi ha commesso il fatto oltre il 2017 ponendo una soluzione a un problema che può sfociare in un dramma sociale”. Il consigliere fa un appello ai parlamentari del territorio, che stanno nella maggioranza del governo regionale. “Mi appello ai deputati del territorio di maggioranza e li invito a farsi carico di un emendamento governativo che sia risolutivo di un annoso problema e che in prospettiva si mettano le basi per varare un piano casa per consentire alle fasce meno abbienti di trovare delle regolari soluzioni. Chi fa politica – aggiunge il consigliere - deve avere una buona dose di empatia e non può non attenzionare le fasce più deboli e in questo caso nel diritto primario che è quello di garantire un'abitazione a tutti al fine di evitare ulteriori situazioni di disagio sociale”.